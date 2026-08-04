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Алжирська федерація футболу офіційно завершила співпрацю з Владіміром Петковичем за взаємною згодою.

Алжирська федерація футболу повідомила про завершення співпраці з головним тренером національної команди Владіміром Петковичем. Разом із наставником свої посади залишив і весь його тренерський штаб.

У федерації зазначили, що сторони дійшли згоди щодо дострокового припинення контракту, однак причин такого рішення не уточнили.

Петкович очолив збірну Алжиру в лютому 2024 року. За цей час він зумів вивести команду до фінальної частини чемпіонату світу 2026 року.

На мундіалі алжирці подолали груповий етап і пробилися до 1/16 фіналу, де їхній шлях у турнірі завершився після поразки від збірної Швейцарії з рахунком 0:2.

Наразі Алжирська федерація футболу не повідомила, хто тимчасово керуватиме національною командою та коли буде призначено нового головного тренера.