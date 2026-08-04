Англія

Англійський гранд активно працює над підписанням Херонімо Рульї.

Манчестер Сіті зробив рішучий крок на літньому трансферному ринку, надіславши офіційну пропозицію французькому Олімпіку з Марселя щодо переходу воротаря Херонімо Рульї. Про це повідомляє авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори між клубами наразі продовжуються і перебувають в активній стадії. Ця подія стала логічним розвитком новин минулого тижня, коли з'явилася інформація про наміри містян підписати нового голкіпера. Аргентинець розглядається як пряма заміна Джеймсу Траффорду, який найближчим часом має покинути клуб.

Головний тренер Манчестер Сіті Енцо Мареска зацікавлений у цьому підписанні для надійності та зміцнення останнього рубежу своєї команди. Важливим фактором є те, що сам 34-річний аргентинський воротар уже дав згоду на переїзд на Етіхад.

Нагадаємо, Херонімо приєднався до французького клубу влітку 2024 року з Аякса за 4 млн євро. У минулому сезоні Рульї зіграв 39 матчів у всіх турнірах. Контракт з Марселем розрахований до літа 2027 року. Трансфермаркт оцінює гравця в 6 млн євро.