Англія

22-річний нападник підписав п'ятирічний контракт із клубом АПЛ після проривного сезону в складі мадридців.

Фулгем офіційно повідомив про перехід нападника Гонсало Гарсії з мадридського Реала. Лондонський клуб не розкрив суму трансферу, однак футболіст підписав контракт до літа 2031 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Після підписання угоди 22-річний форвард подякував керівництву клубу за довіру та зізнався, що з нетерпінням чекає початку виступів у Прем'єр-лізі.

Президент Фулгема Тоні Хан також висловив упевненість, що іспанець стане важливим підсиленням команди та допоможе колективу під керівництвом Альваро Арбелоа.

Гарсія є вихованцем академії Реала, до якої приєднався у десятирічному віці. У сезоні 2023/24 він забив 35 м'ячів за команду U-19, допомігши їй оформити історичний требл, а згодом продовжив результативно виступати за Кастілью, де записав до активу 25 голів і 4 результативні передачі.

Дебютний гол за основну команду Реала нападник забив у матчі Кубка Іспанії проти Леганеса, а справжній прорив стався на Клубному чемпіонаті світу, де він із чотирма голами та однією результативною передачею став найкращим бомбардиром турніру.

Минулого сезону Гарсія закріпився в першій команді мадридського клубу, провівши 39 матчів, у яких відзначився вісьмома голами та трьома асистами.

Нападник також виступав за молодіжну збірну Іспанії, за яку забив шість м'ячів у семи матчах, а влітку дебютував і за національну команду. У Фулгемі Гарсія виступатиме під сьомим номером.