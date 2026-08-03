Англія

Молодий захисник входить до планів нового тренера Маттіаса Яйссле, тому клуб не розглядає його продаж цього літа.

Ньюкасл не має наміру відпускати лівого захисника Льюїса Голла попри інтерес з боку Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє The i Paper.

За інформацією джерела, у клубі чітко дали зрозуміти, що 21-річний англієць є важливою частиною планів нового головного тренера Маттіаса Яйссле та не виставлений на трансфер.

Манчестер Юнайтед цього літа працює над посиленням позиції лівого захисника та розглядав можливість розпочати переговори щодо Голла. Повідомлялося, що футболіст може бути відкритим до переходу на Олд Траффорд, однак Ньюкасл не планує вступати в перемовини щодо його продажу.

Ситуація навколо Голла стала ще більш актуальною на тлі змін у Ньюкаслі. Команда переживає непростий період після відходу Едді Гау, можливого трансферу Бруно Гімараеса та інших кадрових змін у складі.

Втім, керівництво клубу розглядає Голла як одного з гравців майбутнього. Вік футболіста, потенціал, чинний контракт і досвід виступів на найвищому рівні роблять його важливим активом для Ньюкасла.

Манчестер Юнайтед розуміє складність можливого трансферу та вже продовжує пошук альтернативних варіантів. Серед кандидатів розглядається захисник Арсенала Майлз Льюїс-Скеллі, який також може зіграти в центрі поля.