Англія

Досвідчений англійський півзахисник приєднався до лондонського клубу у статусі вільного агента.

Челсі офіційно оголосив про підписання Джордана Гендерсона. 36-річний англійський півзахисник перейшов до лондонського клубу у статусі вільного агента. Сторони підписали контракт, розрахований на два роки.

Гендерсон є вихованцем Сандерленда, а найбільшу частину своєї кар’єри провів у Ліверпулі, до якого перейшов у 2011 році. У складі мерсисайдського клубу він зіграв 492 матчі, ставши одним із символів команди та її багаторічним капітаном. Разом із Ліверпулем англієць виграв Лігу чемпіонів, Прем’єр-лігу, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.



Також Гендерсон провів 82 матчі за збірну Англії, виступаючи на чемпіонатах світу та Європи.



Після відходу з Ліверпуля він виступав за Аль-Іттіфак, а згодом повернувся до Англії, де захищав кольори Брентфорда. У сезоні 2025/26 півзахисник зіграв 32 матчі в АПЛ, забив один мʼяч та віддав 3 результативні передачі.