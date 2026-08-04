Англія

Грецький вінгер, який яскраво розпочав передсезонну підготовку, розповів про свої амбіції в лондонському клубі та бажання довести Артеті свою цінність на тлі розмов про гучні трансфери.

Новачок лондонського Арсенала Хрістос Цоліс рішуче налаштований вразити головного тренера Мікеля Артету та відвоювати собі місце на лівому фланзі атаки. Його не лякають навіть активні повідомлення у пресі, які пов'язують чинних чемпіонів Прем'єр-ліги з можливим переходом зірки мадридського Реала Вінісіуса Жуніора.

Цього літа 24-річний гравець перейшов до канонірів із бельгійського Брюгге за 34 мільйони фунтів стерлінгів і вже встиг гучно заявити про себе під час передсезонної підготовки. Цоліс став лідером у кількох фітнес-тестах команди, а минулої суботи закріпив успіх забитим м'ячем у товариському матчі проти іспанської Жирони, який завершився впевненою перемогою лондонців з рахунком 4:1.

Попри те, що джерела ESPN повідомляють про предметний інтерес Арсенала до Вінісіуса та готовність Реала відпустити бразильця, Цоліс зберігає максимальну впевненість у власних силах. Він переконаний, що здатен зробити вагомий внесок у гру команди Артети, незалежно від того, хто ще може поповнити склад команди до закриття трансферного вікна.

"Звичайно, я впевнений у собі як гравець, тому не думаю про майбутнє та про те, що клуб робитиме на цій позиції. Я думаю лише про те, як покращити свою гру та якомога швидше освоїтися в клубі. У мене є чудова можливість тренуватися безпосередньо з командою з самого початку сезону, грати товариські матчі, а згодом — брати участь в офіційних іграх"— зазначив Цоліс у спілкуванні з журналістами.

Вінгер, який вже має досвід виступів на Туманному Альбіоні (провів два сезони у складі Норвіча та дебютував у Прем'єр-лізі якраз у матчі проти Арсенала у 2021 році), підкреслив, що відчайдушно прагне скористатися своїм шансом.

"Це шанс грати безпосередньо з самого початку, а далі вже від мене залежить, чи продемонструю я свої якості та те, що можу дати команді. Я цілком впевнений, що покажу це в наступних матчах. Це чудова можливість бути частиною колективу такого рівня, адже це одна з найкращих команд у світі. Це робить мене дуже щасливим і ще більше мотивує розвиватися. Я в правильному клубі, щоб досягти найвищого рівня, і зроблю все, щоб цією нагодою скористатися" — додав футболіст.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Арсенал перебуває на фінальний стадії переговорів щодо Бруно Гімараеса.