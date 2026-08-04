Грецький вінгер, який яскраво розпочав передсезонну підготовку, розповів про свої амбіції в лондонському клубі та бажання довести Артеті свою цінність на тлі розмов про гучні трансфери.
Хрістос Цоліс Getty Images
04 серпня 2026, 14:20
Новачок лондонського Арсенала Хрістос Цоліс рішуче налаштований вразити головного тренера Мікеля Артету та відвоювати собі місце на лівому фланзі атаки. Його не лякають навіть активні повідомлення у пресі, які пов'язують чинних чемпіонів Прем'єр-ліги з можливим переходом зірки мадридського Реала Вінісіуса Жуніора.
Цього літа 24-річний гравець перейшов до канонірів із бельгійського Брюгге за 34 мільйони фунтів стерлінгів і вже встиг гучно заявити про себе під час передсезонної підготовки. Цоліс став лідером у кількох фітнес-тестах команди, а минулої суботи закріпив успіх забитим м'ячем у товариському матчі проти іспанської Жирони, який завершився впевненою перемогою лондонців з рахунком 4:1.
Попри те, що джерела ESPN повідомляють про предметний інтерес Арсенала до Вінісіуса та готовність Реала відпустити бразильця, Цоліс зберігає максимальну впевненість у власних силах. Він переконаний, що здатен зробити вагомий внесок у гру команди Артети, незалежно від того, хто ще може поповнити склад команди до закриття трансферного вікна.
"Звичайно, я впевнений у собі як гравець, тому не думаю про майбутнє та про те, що клуб робитиме на цій позиції. Я думаю лише про те, як покращити свою гру та якомога швидше освоїтися в клубі. У мене є чудова можливість тренуватися безпосередньо з командою з самого початку сезону, грати товариські матчі, а згодом — брати участь в офіційних іграх"— зазначив Цоліс у спілкуванні з журналістами.
Вінгер, який вже має досвід виступів на Туманному Альбіоні (провів два сезони у складі Норвіча та дебютував у Прем'єр-лізі якраз у матчі проти Арсенала у 2021 році), підкреслив, що відчайдушно прагне скористатися своїм шансом.
"Це шанс грати безпосередньо з самого початку, а далі вже від мене залежить, чи продемонструю я свої якості та те, що можу дати команді. Я цілком впевнений, що покажу це в наступних матчах. Це чудова можливість бути частиною колективу такого рівня, адже це одна з найкращих команд у світі. Це робить мене дуже щасливим і ще більше мотивує розвиватися. Я в правильному клубі, щоб досягти найвищого рівня, і зроблю все, щоб цією нагодою скористатися" — додав футболіст.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Арсенал перебуває на фінальний стадії переговорів щодо Бруно Гімараеса.