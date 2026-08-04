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Коло-Коло підписав досвідченого голкіпера збірної Кабо-Верде, який став одним із відкриттів світової першості.

Чилійський Коло-Коло офіційно оголосив про підписання воротаря збірної Кабо-Верде Возіньї. 40-річний голкіпер приєднався до нового клубу у статусі вільного агента.

Фінансові умови переходу сторони не розголошують. За інформацією Transfermarkt, контракт із досвідченим воротарем розрахований до завершення 2026 року та містить опцію продовження ще на один сезон.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Возіньї також виявляв марокканський Ренессанс Беркан.

За свою кар'єру голкіпер виступав за клуби Кабо-Верде, Португалії, Молдови, Кіпру та Словаччини, серед яких Прогресо, Зімбру, Жил Вісенте, АЕЛ Лімасол, Тренчин і Шавеш.

Світову популярність Возінья здобув після чемпіонату світу 2026 року, де допоміг збірній Кабо-Верде сенсаційно пробитися до 1/16 фіналу. На стадії плей-оф його команда дала серйозний бій чинним на той момент чемпіонам світу — збірній Аргентини, поступившись із рахунком 2:3.

Після успішного виступу на мундіалі популярність воротаря різко зросла. Якщо до старту турніру за його сторінкою в Instagram стежили близько 40 тисяч користувачів, то нині аудиторія футболіста перевищує 29,5 мільйона підписників.