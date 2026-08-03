Англія

Український вінгер близький до повернення після дискваліфікації, але навряд чи отримає багато ігрового часу в лондонському клубі.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик може провести сезон-2026/27 у складі Страсбура. Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, лондонський клуб розглядає варіант із орендою 25-річного українця після завершення його дискваліфікації за порушення антидопінгових правил.

У Челсі вважають, що команді вдалося адаптуватися без Мудрика, тому для футболіста найкращим рішенням стане отримання регулярної ігрової практики в іншому клубі.

Інтерес до українського вінгера вже проявили кілька команд, однак фаворитом називають саме Страсбур, який, як і Челсі, входить до структури одного власника. Раніше також обговорювалася можливість оренди до одного з клубів англійської Прем'єр-ліги, проте зараз пріоритетним варіантом вважається французький клуб.

Очікується, що перехід до Страсбура допоможе Мудрику повернути ігрові кондиції після тривалої паузи та знову набрати форму на найвищому рівні.

Нагадаємо, Михайло перейшов до Челсі із Шахтаря у січні 2023 року. Відтоді він провів за лондонський клуб 73 матчі в усіх турнірах, забив 11 голів і віддав 10 результативних передач.