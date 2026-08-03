Англія

Бразильський півзахисник уже давно погодив особисті умови з лондонцями.

Арсенал максимально наблизився до підписання півзахисника Ньюкасла Бруно Гімараеса. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, переговори між клубами перебувають на дуже просунутій стадії. Контакти між Арсеналом і Ньюкаслом тривають вже певний час, а не розпочалися лише нещодавно. Сторони провели кілька раундів перемовин, до яких також були залучені представники самого футболіста.

Особистий контракт із 28-річним бразильцем Арсенал узгодив ще кілька тижнів тому, тому наразі залишається лише досягти остаточної домовленості між клубами щодо умов трансферу.

Водночас Ньюкасл уже почав працювати над пошуком заміни своєму капітану. Новий головний тренер "сорок" Маттіас Яйссле разом із керівництвом клубу визначає потенційних кандидатів на випадок відходу Гімараеса.

Попри чутки, що угоду вже завершено, трансфер поки офіційно не оформлений і до медичного огляду справа ще не дійшла. Однак, за словами інсайдера, знамените "Here we go" може прозвучати вже будь-якої миті.