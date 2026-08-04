Італія

Ветеран Інтера заявив, що прагне бути прикладом для молодих футболістів і допомагати команді не лише на полі.

Півзахисник Інтера Генріх Мхітарян поділився думками напередодні свого 20-го сезону в професійному футболі. Досвідчений вірменський футболіст зізнався, що пишається таким досягненням і вважає його підтвердженням правильного підходу до кар'єри.

"Це мій 20-й сезон як професіонала. Я дуже щасливий, і це багато для мене означає. Це означає, що, можливо, протягом своєї кар'єри я все робив правильно. Саме тому мені вдалося грати так довго."

Мхітарян також розповів про свою роль у роздягальні міланського клубу. За словами хавбека, він намагається передавати свій досвід молодшим партнерам і допомагати їм розвиватися.

"Я найстарший у команді та намагаюся бути прикладом для молодих гравців. Намагаюся робити все правильно і показувати їм те, чого вони можуть навчитися. Це дуже важливо — я мушу їм допомагати."

Футболіст наголосив, що підтримує партнерів як під час матчів, так і поза футбольним полем, однак остаточний результат залежить від бажання самих гравців.

"Я роблю це як на полі, так і за його межами, а далі вже залежить від них, чи вони захочуть навчатися. Ми одна команда, одна сім'я і маємо разом добиватися своєї мети", — сказав вірменин.

Нагадаємо, Інтер продовжив контракт із Мхітаряном.