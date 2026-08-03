Манчестер Юнайтед готовий активувати клаусулу в розмірі 16 мільйонів євро за Хорхе Салінаса. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 19-річний лівий захисник Расінга Сантандер став головною альтернативою для манкуніанців на випадок, якщо клубу не вдасться домовитися про трансфер Льюїса Голла з Ньюкасла. Повідомляється, що інтерес до Салінаса також проявляє Барселона, однак каталонський клуб готовий запропонувати лише від 4 до 6 мільйонів євро, що значно менше суми відступних.

Хорхе Салінас є вихованцем Расінга Сантандер та вважається одним із найперспективніших молодих лівих захисників Іспанії. Минулого сезону він став одним із ключових футболістів своєї команди, що привернуло увагу провідних європейських клубів.