Червоні дияволи розглядають захисника Расінга як альтернативу Льюїсу Голлу.
Хорхе Салінас, gettyimages
03 серпня 2026, 19:40
Манчестер Юнайтед
готовий активувати клаусулу в розмірі 16 мільйонів євро
за Хорхе Салінаса
. Про це повідомляє Mundo Deportivo
.
За інформацією джерела, 19-річний лівий захисник Расінга Сантандер
став головною альтернативою для манкуніанців на випадок, якщо клубу не вдасться домовитися
про трансфер Льюїса Голла
з Ньюкасла
. Повідомляється, що інтерес до Салінаса також проявляє Барселона
, однак каталонський клуб готовий запропонувати лише від 4 до 6 мільйонів євро
, що значно менше суми відступних.
Хорхе Салінас є вихованцем Расінга Сантандер
та вважається одним із найперспективніших молодих лівих захисників Іспанії. Минулого сезону він став одним із ключових футболістів своєї команди, що привернуло увагу провідних європейських клубів.