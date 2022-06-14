У складі "ірисок" виступає українець Віталій Міколенко.
Фархад Моширі, Getty Images
14 червня 2022, 17:20
Евертон, у складі якого виступає захисник збірної України Віталій Міколенко, може змінити свого власника. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, власник "ірисок" Фархад Моширі має намір продати клуб англійської Прем'єр-ліги приблизно за один мільярд фунтів стерлінгів.
Наголошується, що нині функціонер розглядає чотири пропозиції від потенційних покупців. Найбільше у покупці клубу зацікавлений Джон Тортон, який є соратником колишнього президента США Дональда Трампа.
Нагадаємо, Моширі придбав Евертон узимку 2016 року. За цей час клуб не досягнув суттєвих успіхів, а минулого сезону лише наприкінці чемпіонату зміг зберегти прописку в АПЛ.