Англия

У складі "ірисок" виступає українець Віталій Міколенко.

Евертон, у складі якого виступає захисник збірної України Віталій Міколенко, може змінити свого власника. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, власник "ірисок" Фархад Моширі має намір продати клуб англійської Прем'єр-ліги приблизно за один мільярд фунтів стерлінгів.

Наголошується, що нині функціонер розглядає чотири пропозиції від потенційних покупців. Найбільше у покупці клубу зацікавлений Джон Тортон, який є соратником колишнього президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, Моширі придбав Евертон узимку 2016 року. За цей час клуб не досягнув суттєвих успіхів, а минулого сезону лише наприкінці чемпіонату зміг зберегти прописку в АПЛ.