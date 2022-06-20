Англия

Футболісту нещодавно поставили дуже невтішний діагноз.

Екс-півзахисник збірної Англії, Вест Гема та Ньюкасла Кіран Даєр очікує трансплантації печінки.

Лікарі нещодавно поставили футболісту невтішний діагноз. Він стоїть у черзі на трансплантацію печінки вже 6 місяців.

"Якщо мені не зроблять трансплантації печінки, я помру. Іноді на пересадки чекають люди, яким залишилося жити лише кілька тижнів. Я відчуваю все більшу втому, але я не належу до категорії надстрокових, так що, можливо, мені доведеться почекати ще кілька місяців, поки моєї печінки не стане набагато гірше, перш ніж мене викличуть. Кількості доступних печінок недостатньо для задоволення людей, які їх потребують.

Я вдячний, що лікарі з'ясували, що зі мною не так. Я усвідомлюю, що залежу від чужого нещастя, яке дасть мені шанс прожити довге та щасливе життя. Моя найбільша надія полягає в тому, що, чию б печінку я не отримав, я зроблю так, щоб ця людина пишалася б мною. Вони закликають вас зв'язатися з сім'єю вашого донора після операції, і я маю намір це зробити.

Я думаю, це дало б мені певну втіху, якби я опинився в ситуації сім'ї, яка втратила близьку людину. Вони втратили б когось, кого вони плекали та любили, але завдяки своїй щедрості вони дали комусь іншому шанс на довге життя. Я не хотів би все зіпсувати. Я знаю, наскільки цінним був би другий шанс", — зізнався Даєр.