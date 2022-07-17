Англия

Керманич Арсеналу задоволений підписанням бразильського форварда.

Новоспечений нападник лондонського Арсеналу Габріел Жезус продовжує успішно адаптуватися до нової команди після свого переходу з Манчестер Сіті цього літа.

У черговому товариському матчі проти Евертона 25-річний бразилець знову відзначився голом, а також асистував Букайо Сака у моменті з другим забитим м'ячем.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета поділився емоціями від гри Жезуса у минулій зустрічі з "ірисками", яка завершилася перемогою лондонців із рахунком 2:0.

"Він створює хаос, він створює невизначеність, і він завжди знаходиться за вашим плечем. Він завжди поруч, щоб відібрати у вас м'яч, він завжди перед воротами.

Він справжня загроза, і це те, що нам потрібно. У той момент, коли ми втрачаємо м’яч, він відразу стає активним, чинить тиск і підтримує свою команду.

У нього багато лідерських навичок, я відразу бачу, що він робить з хлопцями, і це той тип хлопця, який нам потрібен", — цитує слова Артети офіційний сайт Арсеналу.

Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд матчу Арсенал — Евертон ви можете на Football.ua.