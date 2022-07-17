Керманич Арсеналу задоволений підписанням бразильського форварда.
Габріел Жезус, getty images
17 липня 2022, 13:55
Новоспечений нападник лондонського Арсеналу Габріел Жезус продовжує успішно адаптуватися до нової команди після свого переходу з Манчестер Сіті цього літа.
У черговому товариському матчі проти Евертона 25-річний бразилець знову відзначився голом, а також асистував Букайо Сака у моменті з другим забитим м'ячем.
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета поділився емоціями від гри Жезуса у минулій зустрічі з "ірисками", яка завершилася перемогою лондонців із рахунком 2:0.
"Він створює хаос, він створює невизначеність, і він завжди знаходиться за вашим плечем. Він завжди поруч, щоб відібрати у вас м'яч, він завжди перед воротами.
Він справжня загроза, і це те, що нам потрібно. У той момент, коли ми втрачаємо м’яч, він відразу стає активним, чинить тиск і підтримує свою команду.
У нього багато лідерських навичок, я відразу бачу, що він робить з хлопцями, і це той тип хлопця, який нам потрібен", — цитує слова Артети офіційний сайт Арсеналу.
Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд матчу Арсенал — Евертон ви можете на Football.ua.