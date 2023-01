Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував перехід українського вінгера Михайла Мудрика з Шахтаря в Челсі.

"У нас чудові гравці. Ми хочемо покращити нашу команду в це трансферне вікно, і я маю на увазі себе, персонал, гравців, правління та власників.

Ми в грі, але ми будемо виконувати угоди, які ми можемо зробити і які, на нашу думку, є правильними для клубу", — сказав Артета.

Arteta on Mudryk to Chelsea: “We’ve excellent players. We want to improve our squad in this transfer window and I mean myself, the staff, players, the board, and ownership” ⚪️🔴 #AFC



"We're on it but we will do the deals that we can do and that we believe is right for the club".