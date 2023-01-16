Фахівець висловився про перехід українця в інший клуб із Лондона.
Мікель Артета, Getty Images
16 січня 2023, 09:55
Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував перехід українського вінгера Михайла Мудрика з Шахтаря в Челсі.
"У нас чудові гравці. Ми хочемо покращити нашу команду в це трансферне вікно, і я маю на увазі себе, персонал, гравців, правління та власників.
Ми в грі, але ми будемо виконувати угоди, які ми можемо зробити і які, на нашу думку, є правильними для клубу", — сказав Артета.
Нагадаємо, що Арсенал був фаворитом у боротьбі за талановитого українця, але в останню мить Челсі запропонував більше. Мудрик став гравцем "синіх", підписавши контракт на 8,5 років, до літа 2031.