Інше

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера betking анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цих вихідних.

Клубний сезон триває і на цих вихідних пройдуть кілька інтригуючих протистоянь у різних топ-чемпіонатах Європи.

Ігровий вікенд розпочнеться з гучного п'ятничного протистояння в Португалії, де Бенфіка з українцями у складі на своєму полі прийме Спортінг.

У суботу на вболівальників футболу чекає дуель в англійській Прем'єр-лізі, де домінуючий Арсенал у гостях зустрінеться з Астон Віллою.

Насамкінець, у неділю на нас чекає протистояння між двома італійськими грандами — Наполі та Ювентусом.

БЕНФІКА — СПОРТІНГ

П'ятниця, 5 грудня, 22:15. Ештадіу да Луж, Лісабон. Головний арбітр — Антоніу Нобре. Пряма трансляція на MEGOGO

Суперництво не могло бути більш жорстким між двома клубами, які борються один з одним за кожен з останніх чотирьох можливих внутрішніх трофеїв, а успіх Бенфіки в Суперкубку став розплатою за те, що минулого сезону вона втратила можливість здобути Кубок Португалії та титул у Прімейрі, програвши Спортінгу.

Однак цього сезону конкуренцію двом грандам складає Порту, тому "орлам" спочатку потрібно скористатися можливістю, щоб зрівнятися зі "левами", перш ніж навіть думати про переслідування "драконів", які випереджають Бенфіку на шість очок.

Бенфіка є однією з двох команд, які ще не зазнали поразок у Прімейрі цього сезону. Її труднощі багато в чому пояснюються нездатністю перетворювати нічийні результати на перемоги: у чотирьох із 12 матчів цього сезону були зафіксовані нічиї. Перемога над Спортінгом має багато в чому сприяти виправленню помилок, і команда Жозе Моурінью виходить на матч, маючи потужний імпульс після перемог у кожному з останніх трьох матчів у всіх турнірах, включаючи перемогу над Насьоналом (2:1) минулими вихідними.

Спортінг також знаходиться у відмінному ритмі, здобувши перемоги у кожному з останніх чотирьох матчів у всіх турнірах. Остання з них – над Ештрелою (4:0). Здобувши десять перемог у перших 12 турах, "леви" продемонстрували впевнене повернення, хоча чинні чемпіони не змогли по-справжньому проявити себе в матчах з іншими командами з першої четвірки, поступившись Порту (1:2) та зігравши внічию з Брагою (1:1).

Тим не менш, бездоганний результат на виїзді з шести перемог у Прімейрі цього сезону має вселити віру в команду Руя Боржеса, хоча Спортінг не перемагав на Да Луж з 2021 року — одна поразка та три нічиї.

Компанія betking пропонує такі коефіцієнти: перемога Бенфіки — 2.66, нічия — 3.50, а перемога Спортінга — 2.90.

АСТОН ВІЛЛА — АРСЕНАЛ

Субота, 6 грудня, 14:30. Вілла Парк, Бірмінгем. Головний арбітр — Пітер Бенкс. Пряма трансляція на Setanta Sports

Напружена перемога Манчестер Сіті над Фулгемом (5:4) напередодні дозволила їм наблизитись до Арсеналу на відстань витягнутої руки, проте команда Мікеля Артети відновила п'ятиочкову перевагу на вершині Прем'єр-ліги завдяки своїй десятій перемозі над Брентфордом (2:0).

"Каноніри" — єдина команда АПЛ, яка ще не пропустила навіть десять голів (сім), а сухий матч проти "бджіл" став особливо приємним — першим за п'ять ігор у всіх турнірах. Після того як у серпні Арсенал поступився Ліверпулю (0:1), йому вдалося уникнути поразок у 18 матчах поспіль у всіх турнірах, але тепер підопічні Артети зустрінуться з Астон Віллою, що набрала серйозний хід, на її ж стадіоні.

Астон Вілла переживає чергове відродження з моменту свого невдалого старту сезону, і тепер її шанси потрапити до зони Ліги чемпіонів у її руках — зараз "леви" йдуть на третьому місці, відстаючи від Арсеналу на шість очок.

"Леви" продемонстрували свій характер, здобувши перемогу над Брайтоном (4:3) у середу, де вони програвали у два м'ячі під час матчу. Успіх проти "чайок" став для Вілли шостою перемогою поспіль у всіх турнірах, а також четвертою поспіль в АПЛ. Унаї Емері продовжує дивувати, маючи за плечима вісім перемог поспіль на домашньому стадіоні, пропустивши за цей час всього три м'ячі, але випробування Арсеналом буде дуже непростим.

Компанія betking пропонує такі коефіцієнти: перемога Астон Вілли — 4.20, нічия — 3.40, а перемога Арсенала — 1.93.

НАПОЛІ — ЮВЕНТУС

Неділя, 6 грудня, 21:45. Стадіо Дієго Армандо Марадона, Неаполь. Головний арбітр — ?. Пряма трансляція на MEGOGO

Наполі на минулих вихідних здобув найважливішу перемогу над Ромою (1:0) у Серії А, після чого "неаполітанці" провели дуже складний і напружений матч у Кубку Італії, обігравши скромний Кальярі (1:1) у серії післяматчевих пенальті.

Після 13 турів Наполі, який здобув дев'ять перемог і вже тричі програв, посідає друге місце у чемпіонаті, маючи однакову кількість очок з лідируючим Міланом. Позаду в одному балі Інтер та Рома, тому вся боротьба за Скудетто лише в самому розпалі і найважливіше допускати менше помилок, особливо з командами з нижньої частини турнірної таблиці.

Головною проблемою Наполі, який виграв чотири матчі поспіль у всіх турнірах, є кадровий потенціал — команді не вистачає конкуренції всередині складу через постійні травми, на що постійно скаржиться головний тренер Антоніо Конте, який також каже правильні речі про те, що 11 стабільних гравців не можуть тягнути на собі всі матчі від дзвінка до дзвінка.

Втім, навіть із такими проблемами, "неаполітанці" можуть черпати натхнення з трьох останніх очних матчів проти Ювентуса, де було дві перемоги та одна нічия.

Ювентус на минулих вихідних розібрався з Кальярі (2:1), забивши для м'яча в першому таймі, після чого в середині тижня здолав Удінезе (2:0) у Кубку Італії, забезпечивши собі місце у чвертьфіналі турніру.

Зараз "стара синьйора" видає серію з восьми матчів без поразок у всіх турнірах, проте команда Лучано Спаллетті посідає лише сьоме місце в Серії А. Причина у старій хворобі, коли гравцями керував Тіаго Мотта — замість перемог — нічийні результати, через які клуб втрачає багато дорогоцынних очок. Як наслідок Ювентус відстає від лідерів на п'ять очок — не критично, але болісно.

У Лізі чемпіонів дуже схожа ситуація — з п'яти матчів лише одна перемога та одразу три нічиї. І якщо з поразкою від Реала та нічиєї проти Боруссії Д можна змиритися, то втрата очок проти Спортінга та Вільярреала явно зайва.

Втім, потрібно дати час Спаллетті для його тактичних міркувань і задумів, а також дочекатися зимової перерви, де можна підібрати футболістів під свої критерії, щоб виступати більш збалансованим складом.

Компанія betking пропонує такі коефіцієнти: перемога Наполі — 2.45, нічия — 2.90, а перемога Ювентуса — 3.25.

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ