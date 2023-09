Новий сезон в англійській Прем'єр-лізі повернувся після міжнародної паузи!

На радість футбольним уболівальникам п'ятий тур цього розіграшу подарував нам низку цікавих протистоянь, деякі результати яких мали частку сенсаційності.

Давайте розглянемо детальніше всі найцікавіші події і не тільки, які відбувалися у минулому турі чемпіонату Англії сезону-2023/24.

Стилістично поєдинок Вест Гема та Манчестер Сіті не став якимось сюрпризом. Господарі поля традиційно зробили ставку на свій вертикальний футбол, заснований на низькому блоці, грі другим номером і швидких контратаках. У першому таймі у Манчестер Сіті було доволі багато моментів біля воріт Альфонсо Ареола, який, до речі, провів досить непоганий матч (попри три пропущені м'ячі), проте не можна сказати, що ці удари були по-справжньому небезпечними — "молотобійці" досить організовано діяли в оборонній фазі, позбавляючи чинного чемпіона вільного простору.

Манчестер Сіті також особливо нічим не здивував з точки зору тактичних установок. То був тотальний контроль м'яча, який ми звикли бачити у виконанні команди Хосепа Гвардіоли. Особливо помітною була перевага під час атак на лівий фланг, де діяв дебютант Жеремі Доку — саме ця зона була найбільш активною. Бельгійський вінгер був особливо небезпечний за рахунок свого дриблінгу та високої швидкості, що й дозволило Ман Сіті відповісти на черговий гол Джеймса Ворда-Прауса відразу після перерви. Це був не лише гол, який зрівняв рахунок, а й певний удар по моральній складовій Вест Гема, оборона якого вже не виглядала такою ж щільною та непрохідною.

Достатньо багато моментів, щоб забити, було у Ерлінга Голанда, але навряд чи норвезький форвард може записати собі в актив цей матч на Лондон Стедіум. Так, наприкінці протистояння йому вдалося забити гол і поставити крапку, проте до цього Ерлінг мав як мінімум два 99% моменти, щоб забити. Загалом, чергова типова перемога у виконанні Манчестер Сіті, хоча, заради справедливості, Вест Гем мав реальні шанси на те, щоб стати першою командою цього сезону, яка відбере очки у чемпіона. Але десь Едерсон рятував, десь Майкл Антоніо не добіг, а десь відверто не пощастило. Після другого голу "містян" у виконанні Бернарду Сілви інтрига фактично померла.

Вест Гем – Манчестер Сіті 1:3

Голи: Ворд-Праус, 36 – Доку, 46, Сілва, 76, Голанд, 86

Вест Гем: Ареоля — Цоуфал (Керер, 87), Зума, Агерд, Емерсон — Е. Альварес (Бенрахма, 68), Соучек (Інґс, 87) — Боуен, Ворд-Праус, Пакета — Антоніо (Кудус, 67)

Манчестер Сіті: Едерсон — Уокер, Аканджі, Діаш, Гвардіол (Аке, 90+6) — Родрі, Сілва (Бобб, 90+5) — Фоден (Нунеш, 67), Х. Альварес, Доку (Гомес, 90) — Голанд (Льюїс, 90+5)

Попередження: Е. Альварес, Соучек, Пакета – Гвардіол, Родрі

Гра в одні ворота – коротка рецензія поєдинку між Манчестер Юнайтед та Брайтоном. Команда Роберто Де Дзербі додала до свого активу черговий скальп якщо не сильного, то як мінімум іменитого суперника з високими завданнями на сезон. Щоправда сподіватися "червоним дияволам" на щось у їхній нинішній формі у матчі проти такого сильного Брайтона було б вкрай сміливим рішенням. Сенсації в результаті і не відбулося, і під поняттям "сенсація" ми маємо на увазі умовну перемогу манкуніанців.

Через конфлікт Еріка тен Гага з Джейдоном Санчо і проблем із законом у Антоні ми були змушені бачити тактичний сюрприз від тренерського штабу Манчестер Юнайтед із ромбом у центрі поля. Цей експеримент був скоріше вимушеним, ніж необхідним. Як результат – невдалим із закономірною та легкою перемогою Брайтона.

Варто нагадати, що критикуємо ми Манчестер Юнайтед починаючи з першого туру, а єдина похвала на адресу "червоних дияволів" звучала лише через наявність камбека в поєдинку проти Ноттінгем Форест. Хоч із кадровими проблемами на флангах атак і в обороні, хоч без них — гра "червоних дияволів" абсолютно не сходиться з тим, що має демонструвати команда, яка ставить перед собою завдання як мінімум фінішувати у топ-4 турнірної таблиці АПЛ. І буде цікаво подивитися, як з цим усім справлятиметься тен Гаг, якщо, звичайно, в керівництві йому нададуть таку можливість.

Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:3

Голи: Межбрі 73 – Велбек 20, Гросс 53, Жуан Педро 71

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Лінделеф, Л. Мартінес (Ван-Біссака 85), Регілон (Гарначо 85) – Каземіро (Межбрі 64), Мактоміней (Пеллістрі 85) – Б. Фернандеш, Еріксен, Рашфорд – Гойлунд (Марсьяль 64)

Брайтон: Стіл – Лемпті (Мілнер 77), ван Геке, Данк, Велтман – Гросс, Дауд (Гілмор 77) – Адінгра (Фергюсон 85), Лаллана (Фаті 64), Мітома – Велбек (Жуан Педро 64)

Попередження: Фернандеш, Межбрі– Лемпті, ван Геке

Арсенал нарешті перервав своє прокляття на Гудісон Парк, який був непідступною фортецею для "канонірів" із сезону-2017/18. Саме з того моменту лондонцям не вдавалося перемогти Евертон у гостях, але ця тенденція перервалася у ці вихідні.

Відразу хочеться відзначити у позитивному ключі виступи двох наших співвітчизників, які вийшли у цьому протистоянні з перших хвилин. Олександр Зінченко традиційно брав активну участь в атаках Арсеналу, додаючи їм креативності та варіативності. Віталій Миколенко, для якого матч із "канонірами" став першим у поточному сезоні АПЛ, знову зійшовся в очному протистоянні з Букайо Сака і досить успішно з цим справлявся. Більше того, якби не Миколенко, Евертон спокійно міг пропустити більше одного м'яча наприкінці зустрічі. І як стало відомо пізніше, Шон Дайч таки сам собі не ворог, оскільки відсутність українця на старті сезону багато в чому була пов'язана із старою травмою.

Щодо підсумку на табло, то його цілком можна назвати закономірним результатом протистояння, в якому одна команда претендує на чемпіонство і перебуває більшу частину матчу в активній атакуючій фазі, а друга веде боротьбу за виживання, роблячи велику ставку на оборону проти сильнішого суперника. Леандро Троссар — справжній джокер та геймченджер для Арсеналу. Бельгієць неодноразово приносить результат "канонірам" після виходу на заміну, і велике щастя для Артети, що він має у своєму складі такого виконавця.

Також замість Аарона Рамсдейла дебютував за Арсенал Давід Рая, який мав по суті небагато роботи на лінії. Ах так, ну і Кай Гаверц залишився на лаві для запасних, а замість нього зіграв Фабіу Вієйра, який, безперечно, заслуговував на свій шанс за рахунок індивідуального прогресу на старті сезону. Підсумок: мінімальна перемога віцечемпіонів над аутсайдером, коли у сторони, що програла, було зовсім небагато шансів хоча б на нічию.

Евертон – Арсенал 0:1

Гол: Троссар 69.

Евертон: Пікфорд – Янг (Паттерсон 88), Тарковські, Брентвейт, Миколенко – Макніл (Шерміті 88), Гує, Онана, Данжума – Дукуре (Гарнер 80) – Бету (Калверт-Льюїн 66)

Арсенал: Рая – Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Томіясу 80) – Едегор, Райс, Вієйра (Гаверц 80) – Сака, Нкетіа (Жезус 66), Мартінеллі (Троссар 24)

Попередження: Янг – Габріел

Салах знову вписав своє ім'я в історію Ліверпуля та АПЛ загалом. Чергова перемога для Юргена Клоппа, незважаючи на швидкий пропущений м'яч. Головний герой зустрічі — Мо Салах, який завдяки двом асистам став другим гравцем в історії мерсисайдців після Стіві Джі, який подолав позначку у 200 результативних дій у Прем'єр-лізі. Також у Салаха найбільше асистів в АПЛ серед африканських гравців. Вже давно легенда, а зараз єгиптянин лише закріпив цей статус.

Вулвергемптон — Ліверпуль 1:3

Голи: Хван, 7 — Гакпо, 55, Робертсон, 85, Буено (аг), 90+1

Неймовірний камбек у виконанні Астон Вілли. Щось неймовірне відбувалося минулої суботи наприкінці матчів. Астон Вілла дублювала Тоттенгем, а Тоттенгем — Астон Віллу. Підопічні Унаї Емері, мінімально програючи в рахунку, зуміли в заключному відрізку забити у ворота Крістал Пелес аж три м'ячі та здобути до свого активу непрості три очки! За це ми й любимо АПЛ!

Астон Вілла — Крістал Пелес 3:1

Голи: Дуран, 88, Дуглас Луїз, 90+8, Бейлі, 90+11 - Едуар, 48.

Неймовірний камбек у виконанні Тоттенгема. Здавалося, що "шпори" у цьому турі в результаті залишать нечисленний список команд, які поки що не знають поразок у новому сезоні АПЛ. Такі побоювання з'явилися після того, як Шеффілд Юнайтед несподівано повів у рахунку в заключному відрізку матчу, але Рішарлісон був проти того, щоб його команда програла цього суботнього вечора. Так-так, Рішарлісон забив! І не лише забив, а й віддав асист на Кулушевські, який у підсумку приніс Тоттенгему вольову перемогу над одним із новачків чемпіонату. Команда Анге Постекоглу подобається дедалі більше.

Тоттенгем — Шеффілд Юнайтед 2:1

Голи: Рішарлісон, 90+8, Кулушевські, 90+11 - Хамер, 74

Вилучення: Макберні, 90+14 (Шеффілд Юнайтед)

Фулгем дотиснув Лутон Таун. Відтепер Лутон є єдиною командою Прем'єр-ліги, яка у п'яти турах не набрала жодного очка. Загалом це було очікувано, адже казки казками, але колектив Роба Едвардса з самого початку вважався головним аутсайдером чемпіонату. Єдиний гол Карлоса Вінісіуса приніс "дачникам" мінімальну перемогу над "кашкетниками".

Фулгем — Лутон 1:0

Гол: Карлос Вінісіус, 65.

Мінімальна перемога Ньюкасла над Брентфордом. Непростий календар "сорок" продовжився поєдинком проти непоступливого і незручного Брентфорда. І тут підопічним Едді Гау вдалося нарешті здобути переможний результат за рахунок реалізованого пенальті. Хоча, звісно, Ньюкасл подумки вже був десь у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Ньюкасл Юнайтед – Брентфорд 1:0

Гол: Вілсон, 64 (пен.)

Ще одне "українське дербі", але без голів. Ілля Забарний та Михайло Мудрик вийшли у стартовому складі своїх команд. І якщо поява нашого центрбека у старті Борнмута вже не новина, то рекордного трансферу в історії українського футболу – ще й як новина. Загалом, це був доволі посередній матч у виконанні як обох наших співвітчизників, як і їхніх команд. Так, Мудрик створив кілька моментів, але його пересування без м'яча, як і раніше, залишають бажати кращого. Так, команда Забарного зберегла ворота "сухими", але цілком реально могла пропустити. Але з погляду підсумкового результату незадоволеними залишаться вболівальники лише однієї команди, від якої надто багато чекають.

Борнмут — Челсі 0:0

Перше набране очко для Бернлі. "Бордові" нарешті змогли набрати своє перше очко, залишивши Лутон із його нулем у графі в гордій самоті. Дуже логічний та закономірний результат протистояння, при цьому можна ще й привітати Коллума-Гадсона Одої — він забив гол у своєму дебютному матчі у футболці Ноттінгем Форест. Зекі Амдуні також забив свій дебютний гол за Бернлі, але в рамках АПЛ.

Ноттінгем Форест — Бернлі 1:1

Голи: Гадсон-Одої, 62 — Амдуні, 41

Вилучення: Фостер, 90+5 (Бернлі)

Кращий тренер туру: РОБЕРТО ДЕ ДЗЕРБІ (Брайтон)

ДИСКЛЕЙМЕР! Буде багато жартів про Манчестер Юнайтед та Челсі! Ми попередили!

Димитар Бербатов дав такий прогноз на чемпіонство напередодні старту сезону:

Фанати Манчестер Юнайтед перед матчем проти Брайтона:

Старт сезону в АПЛ:

Питання тільки в тому, чому сміється Челсі:

Man United in the mud pic.twitter.com/9NNtFsByim

Та й таке:

Дісталося й Мудрику. Відео його результативних дій за Челсі:

Mykhailo Mudryk all goals and assists for Chelsea. Best signing in the world?pic.twitter.com/3qBS911fYA