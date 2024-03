У рамках перенесеного матчу 17 туру АПЛ Борнмут прийматиме Лутон Таун. Команди вже оголосили свої стартові склади.

Місце у старті "вишень" вкотре знайшлося і для українського центрального захисника Іллі Забарного.

Three changes from Saturday 🍒 pic.twitter.com/D2G50pE1qJ