Англія

Українець продовжує утримувати місце в основі "вишень".

У рамках перенесеного матчу 17 туру АПЛ Борнмут прийматиме Лутон Таун. Команди вже оголосили свої стартові склади.

Місце у старті "вишень" вкотре знайшлося і для українського центрального захисника Іллі Забарного.

Three changes from Saturday 🍒 pic.twitter.com/D2G50pE1qJ — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 13, 2024

Нагадаємо, матч Борнмут — Лутон Таун розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Під час першої спроби зіграти цей поєдинок через зупинку серця знепритомнів капітан гостей Том Лок'єр. Рада АПЛ вирішила, що перерваний на 59-й хвилині матч повністю переграють.