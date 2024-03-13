Ілля Забарний, Getty Images
13 березня 2024, 20:43
У рамках перенесеного матчу 17 туру АПЛ Борнмут прийматиме Лутон Таун. Команди вже оголосили свої стартові склади.
Місце у старті "вишень" вкотре знайшлося і для українського центрального захисника Іллі Забарного.
Нагадаємо, матч Борнмут — Лутон Таун розпочнеться о 21:30 за київським часом.
Під час першої спроби зіграти цей поєдинок через зупинку серця знепритомнів капітан гостей Том Лок'єр. Рада АПЛ вирішила, що перерваний на 59-й хвилині матч повністю переграють.