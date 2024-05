Усе, кінець... Черговий розіграш англійської Прем'єр-ліги офіційно завершено!

Відразу зробимо ремарку, що це не підсумки та огляд усього сезону АПЛ-2023/24, оскільки щодо цього буде окремий матеріал. Зараз же коротко пройдемося по головним подіям, що відбулися минулої неділі.

Як би ми не намагалися створювати інтригу в останній тиждень, Манчестер Сіті практично ніколи не втрачає свого: якщо вже в гостях у Тоттенгема ми бачили той самий нереалізований вихід Сона Хин Міна віч-на-віч з Ортегою, який у разі успіху з великою ймовірністю коштував би "містянам" чемпіонства цього року, то в останньому турі, а скоріше віра в казку і втрату очок Сіті, була переважно у вболівальників Арсеналу.

В останньому турі обидві команди здобули перемоги. Манчестер Сіті у більш впевненій манері розібрався на Етіхаді з Вест Гемом, який зміг порадувати Девіда Моєса в його прощальному матчі на посаді головного тренера лише вражаючим голом Мохаммеда Кудуса, але не результатом. Арсеналу ж було набагато важче через більш якісну щільну оборону Евертона і наявність у суперника голкіпера на воротах (при всій повазі до Альфонсо Ареаола, але на матч з Сіті він ніби взагалі не з'явився), але наприкінці зустрічі "каноніри" таки вимучили перемогу, яка у глобальному плані нічого для лондонців не вирішувала — це був скоріше втішний приз для вболівальників на Емірейтс і підсумкове "срібло", що, заради справедливості, ніяк не скасовує всього того, що команда Мікеля Артети зробила за цей сезон — цього разу їм не вистачило зовсім трошки.

Після матчу Мікель Артета виступив із мікрофоном зі зверненням та обнадійливою обіцянкою до всього стадіону: "Все це відбувається тому, що ви почали вірити, ви почали бути терплячими, ви почали розуміти, що ми намагаємося зробити. Вся заслуга належить гравцям і персоналу, які неймовірні. Я думаю, що зараз настав час відпочити, подумати, поміркувати, продовжувати йти до своєї мети та надихати цю команду. Не задовольняйтеся тим, що ми маємо зараз. Ми хочемо набагато більше, ніж це, і ми це отримаємо".

Home and away. Whatever the weather. Thank you for giving us 100% support all season, Gooners ❤️ pic.twitter.com/RyyHaVrXe3

Враховуючи той прогрес, що продемонстрував Арсенал за ці роки, не вірити Артеті причин наразі немає, проте тут і зараз Манчестер Сіті продовжує свою гегемонію в Англії, яка набула історичного характеру! Четверте чемпіонство поспіль! Такого в епоху Прем'єр-ліги не було ніколи, а у вищому дивізіоні Англії в цілому таке трапилося вперше за 135 років!

"Містяни" вкотре довели, чому вони є найкращою командою на Туманному Альбіоні. Не тільки за рахунок класу виконавців, рівня своєї гри, наявності великих коштів та найуспішнішого тренера сучасності, бо навіть з урахуванням всього одного набраного пункту в двох матчах із Арсеналом, вони все одно випередили "канонірів" на усій дистанції. Це менталітет переможців, величезний досвід та вміння справлятися із психологічним тиском у непростих ситуаціях. Ось чому Манчестер Сіті — ваш новий "старий" чемпіон Англії!

Якщо брати суто матч із Вест Гемом, то Філ Фоден мав зняти у вас усі питання щодо того, чому його визнали найкращим гравцем сезону в АПЛ. Якщо брати ситуацію в цілому та на майбутнє, то тут краще процитувати безпосередньо Хосепа Гвардіолу:

"Перш за все, я маю сказати про Арсенал — також Ліверпуль, але особливо про Арсенал, який змусив нас прогресувати та вийти на новий рівень. Раніше Ліверпуль довів нас до наших можливостей. Тепер це Арсенал в останні два сезони, особливо цей. Це був неймовірний сезон. Ми отримали месседж, тому я знаю, що Арсенал буде на вершині протягом багатьох років. Молодий тренер, великий талант і молода команда, талановита команда — вони надіслали нам повідомлення, що ми повинні бути обережними та зберігати пильність в наступні роки. Але сьогодні день для святкування! Якщо люди сказали б мені: "У наступні сім років ти шість разів виграєш АПЛ, я б відповів: "Та ви божевільні! Цього не станеться". Але це сталося".

To be continued...

Щоб описати весь той обсяг впливу Юргена Клоппа на Ліверпуль з моменту призначення на посаду головного тренера восени 2015 року доведеться витратити купу часу. Щоб висловити всю подяку німецькому фахівцю за його продуктивну роботу, яка дозволила "червоним" вийти з тривалої кризи, нав'язати серйозну конкуренцію Ман Сіті та виграти практично все з можливого, не вистачить жодних слів.

Юрген Клопп залишає Ліверпуль на переможній ноті — на Енфілді був обіграний Вулвергемптон, проте того недільного вечора всі зібралися не заради футболу і цього матчу, а заради прощання зі своїм босом.

Містер Клопп – це жива легенда для всього Ліверпуля, для всього англійського футболу загалом! А ще він просто крутий мужик, справжній, без фальшу, без величезного его, почуттям гумору та, як виявилося, має непогані вокальні дані...

Так Юрген Клопп, особисто в мікрофон, на весь Енфілд, зачантив ім'я свого наступника, ознаменувавши кінець своєї епохи в Ліверпулі, але в той же час оголосивши початок нової... Вступатимуть до цієї нової епохи "червоні" будуть з Арне Слотом.



Багато хто вважає, що успіх тренера у команді визначається трофеями. Можливо, але це не головне. Головне — це коли тренер залишає клуб, а йому не лише його вболівальники, а й інших клубів кажуть просте слово "дякую". Дякую.

Danke, Jürgen!

🏆 Єврокубки. У цьому аспекті останній тур фактично нічого не змінив, бо Тоттенгем, Челсі, Ньюкасл та Манчестер Юнайтед здобули перемоги в своїх матчах. Свою остаточну єврокубкову долю дізналися тільки "шпори" — вони п'яті та зіграють у наступному сезоні в Лізі Європи. Троє інших, у свою чергу чекатиме фіналу Кубка Англії, який відбудеться 25 травня.

Челсі гарантував собі участь в єврокубках, але питання — Ліга Європи чи Ліга конференцій (у фіналі вболіватиме за Манчестер Сіті), Ньюкасл Юнайтед зіграє у Лізі конференцій лише у разі перемоги Ман Сіті в фіналі Кубка Англії, а Манчестер Юнайтед єврокубки через чемпіонат не гарантував та сподівається потрапити у Лігу Європи за рахунок свого тріумфу в найпрестижнішому футбольному турнірі.

🤝 Роберто Де Дзербі та Девід Моєс провели прощальні матчі на чолі Брайтона та Вест Гема відповідно. Не один Ліверпуль прощався з Юргеном Клоппом, адже ще до початку останнього туру було відомо про відходи як Де Дзербі, так і Моєса. Щодо колишнього керманича Шахтаря ми ще встигнемо поговорити в окремих підсумках сезону АПЛ (швидше за все, він вже буде новим керманичем Баварії), а щодо Девіда Моєса та причин його звільнення з посади головного тренера "молотобійців" — читайте докладно тут за цим посиланням.

❌ Лутон офіційно вилетів разом із Бернлі та Шеффілд Юнайтед. Це було зрозуміло ще у минулому турі, оскільки різниця голів "капелюшників" та Ноттінгем Форест на користь других була дуже великою. Тим не менш, як ми писали у минулому огляді, важко не подякувати команді Роба Едвардса за непогану спробу та емоції, а їхнім фанатам — за неймовірну підтримку.

From Brighton to Fulham, and everything in between.



Thank you for your incredible support throughout 2023/24 🧡 pic.twitter.com/xU7lsutN30