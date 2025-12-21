Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 20 грудня 2025 року.

Манчестер Сіті у матчі 17 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі впевнено обіграв Вест Гем (3:0).

Команда Хосепа Гвардіоли відкрила рахунок на п'ятій хвилині зусиллями Ерлінга Голанда, після чого наприкінці першого тайму перевагу "містян" подвоїв Тіджані Рейндерс.

У другому таймі Голанд оформив дубль, встановивши остаточний рахунок на табло.

Після 17 турів Манчестер Сіті набрав 37 очок і посідає друге місце в АПЛ, відстаючи від Арсеналу на два бали. У Вест Гема 13 балів та 18 позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Вест Гем у рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Манчестер Сіті — Вест Гем 3:0

Голи: Голанд, 5, 69, Рейндерс, 38.

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунеш, Діаш, Гвардіол, О'Райлі — Сілва (Мукаса, 75), Гонсалес (Хусанов, 67), Рейндерс (Льюїс, 67) — Шеркі (Савіньйо, 67), Фоден — Голанд.

Вест Гем: Ареола — Вокер-Пітерс, Кілман, Тодібо — Фернандеш (Родрігес, 79), Поттс (Вілсон, 79), Магасса, Скарлз (Маєрс, 64) — Пакета (Мавропанос, 78), Саммервілл (Соучек, 78) — Боуен.

Попередження: Гонсалес — Боуен.