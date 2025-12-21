НЕДІЛЯ, 21 ГРУДНЯ, 18:30 ▪️ ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS​

Команда Унаї Емері переживає один із найяскравіших періодів у сучасній історії клубу. Бірмінгемці виграли дев’ять матчів поспіль у всіх турнірах, за рахунок чого зустрічали ці вихідні на третьому місці в таблиці АПЛ, вигравши 15 із останніх 17 поєдинків. У цьому відрізку Астон Вілла вже обіграла Арсенал, Манчестер Сіті та Тоттенгем, перетворивши Вілла Парк на справжню фортецю.

Особливо вражає домашня серія "левів": дев’ять перемог поспіль у всіх турнірах та шість — у Прем’єр-лізі. Емері може увійти в історію як лише другий тренер клубу, який двічі оформлював серії з 10 домашніх перемог поспіль. Попри кадрові втрати — травми Пау Торреса, Тайрона Мінгза та Росса Барклі, а також під питанням участь Еміліано Мартінеса — Вілла демонструє зрілий, прагматичний і водночас ефективний футбол, часто перевершуючи суперників у ключових моментах.

Манчестер Юнайтед їде до Бірмінгема після шаленої нічиєї 4:4 з Борнмутом, у якій команда Рубена Аморіма двічі втрачала перевагу. "Червоні дияволи" не програють у чотирьох турах поспіль, але нестабільність у захисті залишається серйозною проблемою, особливо напередодні виїзду до одного з найсильніших домашніх колективів ліги. У цьому році той самий фанат МЮ підстригтися вже не зможе, але з певним оптимізмом дивиться на наступний рік, як і більшість вболівальників манкуніанців.

Утім, ситуацію для Аморіма ускладнюють кадрові втрати: Каземіро дискваліфікований, а Амад Діалло, Браян Мбемо та Нуссаїр Мазрауї вирушили на Кубок африканських націй. Також поза грою Гаррі Магвайр і Маттейс де Лігт. Говорити про те, що це дуже серйозні втрати, — це взагалі нічого не казати. На папері це все робить Астон Віллу фаворитом зустрічі, проте цікаво, як португальський наставник буде шукати вихід із цієї непростої ситуації.