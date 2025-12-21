Football.ua представляє прев'ю матчу 17-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 21 грудня та розпочнеться о 18:30.
Астон Вілла — Манчестер Юнайтед, Getty Images
21 грудня 2025, 08:00
В одному з центральних матчів 17-го туру англійської Прем’єр-ліги на Вілла Парк зійдуться місцева Астон Вілла та Манчестер Юнайтед — команди з топ-6 таблиці (напередодні старту туру), для яких цей поєдинок має стратегічне значення у боротьбі за зону Ліги чемпіонів. Господарі підходять до гри на піку форми, тоді як гості намагаються перетворити атакувальний спалах на стабільний результат.
АСТОН ВІЛЛА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
НЕДІЛЯ, 21 ГРУДНЯ, 18:30 ▪️ ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Команда Унаї Емері переживає один із найяскравіших періодів у сучасній історії клубу. Бірмінгемці виграли дев’ять матчів поспіль у всіх турнірах, за рахунок чого зустрічали ці вихідні на третьому місці в таблиці АПЛ, вигравши 15 із останніх 17 поєдинків. У цьому відрізку Астон Вілла вже обіграла Арсенал, Манчестер Сіті та Тоттенгем, перетворивши Вілла Парк на справжню фортецю.
Особливо вражає домашня серія "левів": дев’ять перемог поспіль у всіх турнірах та шість — у Прем’єр-лізі. Емері може увійти в історію як лише другий тренер клубу, який двічі оформлював серії з 10 домашніх перемог поспіль. Попри кадрові втрати — травми Пау Торреса, Тайрона Мінгза та Росса Барклі, а також під питанням участь Еміліано Мартінеса — Вілла демонструє зрілий, прагматичний і водночас ефективний футбол, часто перевершуючи суперників у ключових моментах.
Манчестер Юнайтед їде до Бірмінгема після шаленої нічиєї 4:4 з Борнмутом, у якій команда Рубена Аморіма двічі втрачала перевагу. "Червоні дияволи" не програють у чотирьох турах поспіль, але нестабільність у захисті залишається серйозною проблемою, особливо напередодні виїзду до одного з найсильніших домашніх колективів ліги. У цьому році той самий фанат МЮ підстригтися вже не зможе, але з певним оптимізмом дивиться на наступний рік, як і більшість вболівальників манкуніанців.
Утім, ситуацію для Аморіма ускладнюють кадрові втрати: Каземіро дискваліфікований, а Амад Діалло, Браян Мбемо та Нуссаїр Мазрауї вирушили на Кубок африканських націй. Також поза грою Гаррі Магвайр і Маттейс де Лігт. Говорити про те, що це дуже серйозні втрати, — це взагалі нічого не казати. На папері це все робить Астон Віллу фаворитом зустрічі, проте цікаво, як португальський наставник буде шукати вихід із цієї непростої ситуації.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Унаї Емері. Так, на перемогу Астон Вілли в основний час пропонується коефіцієнт 2.05, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 3.40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.60.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АСТОН ВІЛЛА :
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД :
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:0