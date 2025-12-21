Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 20 грудня 2025 року.
Ньюкасл Юнайтед — Челсі, Getty Images
21 грудня 2025, 09:22
Лондонський Челсі у матчі 17 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях поділив очки з Ньюкаслом (2:2).
Команда Едді Гау відкрила рахунок вже на четвертій хвилині зусиллями Ніка Вольтемаде, який на 20 хвилині оформив дубль.
На старті другого тайму підопічні Енцо Марески відіграли один м'яч завдяки голу у виконанні Ріса Джеймса, а на 66 хвилині Жуан Педро зрівняв цифри на табло.
Після 17 турів Челсі набрав 29 очок і посідає четверте місце в АПЛ, а у Ньюкасла 23 бали та 11 позиція.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл Юнайтед — Челсі у рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:
Ньюкасл Юнайтед — Челсі 2:2
Голи: Вольтемаде, 4, 20 - Джеймс, 49, Педро, 66.
Ньюкасл Юнайтед: Рамсдейл — Майлі, Тіав, Шер, Голл — Гімараес, Тоналі, Ремзі (Віллок, 89) — Мерфі (Барнс, 72), Вольтемаде (Вісса, 72), Гордон (Еланга, 72).
Челсі: Санчес — Гюсто (Фернандес, 54), Фофана, Чалоба, Кукурелья — Джеймс, Кайседо — Нету, Палмер (Сантос, 79), Гарначо — Педро.
Попередження: Шер, Вісса, Голл — Санчес, Гарначо, Гюсто, Кайседо, Сантос, Педро.