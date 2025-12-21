Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 20 грудня 2025 року.

Лондонський Челсі у матчі 17 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях поділив очки з Ньюкаслом (2:2).

Команда Едді Гау відкрила рахунок вже на четвертій хвилині зусиллями Ніка Вольтемаде, який на 20 хвилині оформив дубль.

На старті другого тайму підопічні Енцо Марески відіграли один м'яч завдяки голу у виконанні Ріса Джеймса, а на 66 хвилині Жуан Педро зрівняв цифри на табло.

Після 17 турів Челсі набрав 29 очок і посідає четверте місце в АПЛ, а у Ньюкасла 23 бали та 11 позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл Юнайтед — Челсі у рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Ньюкасл Юнайтед — Челсі 2:2

Голи: Вольтемаде, 4, 20 - Джеймс, 49, Педро, 66.

Ньюкасл Юнайтед: Рамсдейл — Майлі, Тіав, Шер, Голл — Гімараес, Тоналі, Ремзі (Віллок, 89) — Мерфі (Барнс, 72), Вольтемаде (Вісса, 72), Гордон (Еланга, 72).

Челсі: Санчес — Гюсто (Фернандес, 54), Фофана, Чалоба, Кукурелья — Джеймс, Кайседо — Нету, Палмер (Сантос, 79), Гарначо — Педро.

Попередження: Шер, Вісса, Голл — Санчес, Гарначо, Гюсто, Кайседо, Сантос, Педро.