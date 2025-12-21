Англія

Завершилися два вечірніх суботніх матчі АПЛ.

У суботу, 20 грудня, також відбувся матч 17-го туру між Евертоном і Арсеналом на стадіоні Хілл Дікінсон у Ліверпулі. Поєдинок завершився мінімальною перемогою гостей 0:1. У середині першого тайму Джек О’Браєн зіграв рукою у власному штрафному, і після перегляду VAR арбітр призначив пенальті, який реалізував Віктор Йокерес.

У другому таймі Арсенал міг подвоїти перевагу: Райс віддав пас на Троссарда, але м’яч влучив у штангу. Гості вивезли три очки з Ліверпуля і повернулися на перше місце в чемпіонаті, витіснивши Манчестер Сіті. Евертон залишився на 10-й позиції. Віталій Миколенко відіграв увесь матч і отримав жовту картку за розмови після призначеного пенальті.

Евертон — Арсенал 0:1

Гол: Йокерес, 27 (пен)

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Кін, Миколенко — Гарнер, Іроегбунам — Макніл (Діблінг, 75), Алькарас (Рель, 76), Гріліш — Баррі (Бету, 66)

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Інкап'є, Калафіорі — Едегор (Меріно, 88), Субіменді, Райс — Сака, Йокерес (Жезус, 65), Троссар (Мартінеллі, 80)

Попередження: Миколенко, Тарковські — Йокерес, Мартінеллі

Лідс провів один із найпереконливіших перших таймів сезону, повністю перегравши Крістал Пелес до перерви. Господарі одразу нав’язали високий темп, робили ставку на стандартні положення, тоді як лондонці довгий час не могли знайти відповідь і не встигали за рухом суперника.

На 38-й хвилині Калверт-Льюїн першим зреагував на відскок після сейву Гендерсона і відкрив рахунок, продовживши свою результативну серію. Крістал Пелас намагався відповідати контратаками, мав кілька напівмоментів, зокрема удар Нкетіа, але здебільшого проводив час в обороні.

У компенсований час першого тайму Лідс забив ще одного результативного м’яча. Знову довгий аут, скидка головою і Калверт-Льюїн з кількох метрів довів рахунок до 2:0.

Ключовий момент другого тайму настав на 60-й хвилині. Черговий стандарт знову став вироком для гостей: після метушні в штрафному майданчику Ампаду встиг першим і довів рахунок до розгромного 3:0.

Лідс міг забивати ще — Калверт-Льюїн був близький до хет-трика, Стрейк змусив Гендерсона демонструвати реакцію найвищого рівня, а довгі аути Ампаду й надалі тримали оборону гостей у постійній напрузі. На 2-й додатковій хвилині Крістал Пелас забив один м’яч, але це не допомогло врятувати матч.

Лідс Юнайтед — Крістал Пелес 4:1

Голи: Калверт-Льюїн, 38, 45+4, Ампаду, 60, Штах, 90+11 - Девенні, 90+2 (пен)

Лідс Юнайтед: Перрі — Родон, Бійол, Стрейк — Богл (Джастін, 80), Ааронсон (Танака, 77), Ампаду (Груєв, 87), Штах, Гудмундссон — Калверт-Льюїн (Піру, 87), Окафор (Ньйонто, 77)

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Клайн (Соса, 65), Вортон, Г'юз (Лерма, 46), Мітчелл — Нкетіа (Уче, 77), Піно (Дракес-Томас, 86) — Матета (Девенні, 77)

Попередження: Перрі — Лакруа, Геї, Вортон