Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 20 грудня 2025 року.

Ліверпуль у матчі 17 туру англійської Прем'єр-ліги у гостях здобув перемогу над Тоттенгемом (2:1).

На 33 хвилині команда Томаса Франка залишилася у меншості після вилучення Хаві Сімонса, після чого на 56 хвилині Александер Ісак забив гол та вивів "червоних" вперед.

Через десять хвилин Юго Екітіке подвоїв перевагу команди Арне Слота, яка потім пропустила на 83 хвилині після голу у виконанні Рішарлісона.

Потім на третій компенсованій хвилині Крістіан Ромеро залишив "шпор" вдев'ятьох.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Ліверпуль у рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Тоттенгем — Ліверпуль 1:2

Голи: Рішарлісон, 83 - Ісак, 56, Екітіке, 66.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс — Бентанкур, Грей (Палінья, 71) — Кудус (Джонсон, 58), Бергвалль (Одобер, 71), Сімонс — Коло Муані (Рішарлісон, 80).

Ліверпуль: Бекер — Бредлі (Ісак, 46), Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Джонс — Собослаї, Мак Аллістер, Вірц (Робертсон, 90) — Екітіке (Ньйоні, 90).

Попередження: Ромеро, де Вен, Бентанкур, Рішарлісон — Конате, Собослаї, Аллістер.

Вилучення: Сімонс, 33, Ромеро, 90+3.