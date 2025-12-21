Англія

Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з "сороками".

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував нічийний результат у матчі АПЛ проти Ньюкасла (2:2).

"Думаю, виходячи з гри в першому таймі, Ньюкасл заслуговував на перемогу. У другому ж таймі цього заслуговували ми. Після другого забитого м'яча у нас було ще три-чотири шанси на взяття воріт. У їхнього гравця Барнса теж була така можливість, загалом і в цілому, нічия — об'єктивний результат.

Ключовим моментом першого тайму для мене став перший пропущений гол, адже через кілька хвилин після цього наш суперник став керувати ходом гри. У другому таймі ми забили двічі, могли й більше — у перерві ми внесли певні коригування. Але на цьому стадіоні повернутися в гру, програючи з рахунком 0:2, непросто будь-якій команді.

У першому таймі могли зіграти і краще, але наші гравці мають право пишатися собою через той характер і згуртованість, які вони виявили у другому таймі", — наводить слова Марески прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ньюкасл — Челсі.