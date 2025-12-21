Іспанія

У продовженні 17 туру Ла Ліги.

Барселона в більшості перемагає Вільярреал (2:0)

Каталонці на початку зустрічі вийшли вперед. Рафінья впевнено реалізував пенальті, розвівши воротаря та м’яч по різні сторони. Після пропущеного м’яча господарі поля перехопили ініціативу та навіть забили, однак взяття воріт було скасоване через офсайд.

Під завісу першого тайму жовта субмарина залишилася в меншості — Вейга підвів свою команду. Португальський захисник ззаду жорстко в’їхав по ахіллу Ламіна.

У другому таймі гості, граючи в більшості, подвоїли перевагу. Після справжньої пожежі у штрафному майданчику Вільярреала м’яч опинився у Ямаля. Вінгер у стилі легендарного Роналдіньйо відправив снаряд у сітку воріт Рейса.

У підсумку блаугранас майже без проблем перемагають Вільярреал та йдуть на новорічну паузу у статусі лідера чемпіонату, випереджаючи Реал Мадрид на 4 пункти.

Нагадаємо, що матч Вільярреал — Барселона мав відбутися в Маямі на стадіоні Хард Рок. Однак через акцію протесту гравців, очільники Ла Ліги були змушені відмовитися від цієї ідеї.

Вільярреал — Барселона 0:2

Голи: Рафінья, 12 (пен.), Ямаль, 63

Вільярреал: Жуніор Рейс — Кардона, Марін, Вейга, Наварро — Молейро, Парехо (Масіа, 75), Комесанья, Б`юкенен — Пепе (Олувасеї, 75), Перес (Мікаутадзе, 65)

Барселона: Х. Гарсія — Кунде (Касадо, 79), Кубарсі, Мартін, Бальде — Е. Гарсія (Берналь, 66), де Йонг, Фермін (Рашфорд, 63) — Ямаль, Ф. Торрес (Левандовскі, 62), Рафінья

Попередження: Б`юкенен, 73 — Е. Гарсія, 58

Вилучення: Вейга, 39