Іспанія

Французьким форвардом Атлетіко цікавляться клуби з Саудівської Аравії, ОАЕ та МЛС.

Майбутнє Антуана Грізманна в мадридському Атлетіко опинилося в центрі уваги трансферного ринку. 34-річний нападник уже має на руках три офіційні пропозиції від клубів з різних частин світу.

За інформацією Екрема Конура, конкретний інтерес до француза проявили саудівський Аль-Ахлі, Аль-Вахда з Об’єднаних Арабських Еміратів, а також представник північноамериканської МЛС — Шарлотт. Усі три клуби готові розглянути варіант із запрошенням досвідченого форварда найближчим часом.

Водночас коло претендентів на Грізманна може розширитися. За ситуацією навколо гравця уважно стежать Інтер Маямі, Ліон, Ювентус та Галатасарай, які поки не робили формальних кроків, але зберігають інтерес до зіркового француза.

Чинний контракт Антуана Грізманна з Атлетіко діє до літа 2027 року, тож остаточне рішення щодо його майбутнього залежатиме як від позиції мадридського клубу, так і від самого футболіста.