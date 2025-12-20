Англія

Шведський форвард Ліверпуля відкрив рахунок у матчі, але через пошкодження лівого коліна був замінений.

У матчі 17-го туру АПЛ Тоттенгем приймав Ліверпуль. Головною подією став гол шведського форварда Александера Ісака та його травма.

На 55-й хвилині Ісак відкрив рахунок після передачі Вірца, але одразу зіткнувся з Міккі ван де Веном і почав триматися за коліно. Через кілька хвилин нападник покинув поле за допомогою лікарів.

Попри травму Ісака, Ліверпуль здобув перемогу 2:1 і піднявся на п’яте місце в АПЛ (29 очок). Тоттенгем залишився 13-м (22 очки).

Нагадаємо, Ісак – ключовий гравець збірної Швеції, з якою Україна зіграє півфінал плейоф ЧС-2026 у березні.