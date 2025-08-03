Англія

Клуб із дев’ятого дивізіону знову зіграв у турнірі вперше з сезону-1911/12 й одразу здобув перемогу.

Англійський клуб Сіфорд Таун, який виступає у дев’ятій лізі, увійшов в історію Кубка Англії, встановивши новий рекорд за найдовшою перервою між участю в турнірі.

Востаннє команда із Сассекса грала у змаганні в сезоні-1911/12 — понад 112 років тому.

2 серпня довге очікування нарешті завершилось. У домашньому матчі попереднього раунду Кубка Англії Сіфорд Таун приймав Саттон Атлетік і здобув перемогу з рахунком 1:0, продовживши свій шлях у змаганні.

Нагадаємо, Кубок Англії-2024/25 виграв Крістал Пелес.