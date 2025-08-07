Англія

Пропозиції інших клубів теж у наявності.

Хорватський центральний півзахисник Матео Ковачич готується до початку третього сезону виступів за англійський Манчестер Сіті.

Однак розраховувати на місце в стартового складі команди Хосепа Гвардіоли 31-річний виконавець, тим паче — на тлі операції на ахілловому сухожиллі та відновленні від неї, не може.

Цим у свою чергу намагаються скористатись клуби із Саудівської Аравії з пропозиціями щодо можливого трансферу футболіста.

Однак той наразі бажає виступати лише за Манчестер Сіті й планує поговорити з Гвардіолою щодо свого майбутнього в проєкті найближчим часом.

За Ковачича свого часу "містяни" заплатили лондонському Челсі 29,1 млн євро.

У минулому сезоні хорват забив сім голів та віддав три асисти в 42 матчах.