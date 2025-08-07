Англія

Нападник Ньюкасла хоче перейти на Енфілд, попри попередню відмову клубу.

Ліверпуль не втрачає зацікавленості в трансфері Александера Ісака з Ньюкасла та готує оновлену пропозицію за нападника.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, клуб із Енфілда має намір скористатися моментом у вирішальні тижні літнього трансферного вікна.

Сам шведський форвард визначився з майбутнім — він не хоче залишатися в Ньюкаслі та відкрито заявив про бажання перейти саме в Ліверпуль.

Раніше Ньюкасл відхилив пропозицію "червоних" у розмірі 120 млн фунтів, наголосивши, що Ісак не продається. Втім, ситуація може змінитися, зважаючи на позицію самого гравця.

У сезоні-2024/25 Ісак провів 42 матчі, у яких забив 27 голів та віддав 6 результативних передач, демонструючи стабільно високий рівень гри.

За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість Ісака становить €120 млн.