Англія

Словацький голкіпер підсилить "бордових" у Прем’єр-лізі.

Мартін Дубравка перейшов до Бернлі, про що повідомлено на офіційному сайті клубу.

Контракт із 36-річним голкіпером укладено до кінця сезону-2025/26. Дубравка виступатиме під першим номером.

"Я дуже радий приєднатися до Бернлі. Це захоплюючий момент — стати частиною клубу напередодні повернення до Прем’єр-ліги. Я чув лише позитивні відгуки про клуб, його культуру та атмосферу в команді, тож із нетерпінням чекаю на початок сезону, який стартує вже наступними вихідними.

Бернлі провів чудовий минулий сезон, демонструючи міцну гру в захисті. Я прагну долучитися до команди, привнести свій досвід і майстерність. Думаю, це буде цікаво. Також із нетерпінням чекаю можливості зіграти перед нашими відданими вболівальниками", — зазначив Дубравка.

У минулому сезоні за Ньюкасл Дубравка провів 16 матчів, у 8 з яких зберіг ворота недоторканними. За "сорок" воротар виступав із 2018 року, загалом зігравши 179 поєдинків.

За підсумками минулого сезону Бернлі посів друге місце в Чемпіоншипі та повернувся до АПЛ.