Англія

"Сині" прагнуть підписати аргентинця, який хоче грати лише за них.

Челсі посилив переговори з Манчестер Юнайтед щодо трансферу вінгера Алехандро Гарначо, повідомляє The Athletic. Клуби вже певний час контактують з цього питання, а прогрес у перемовинах прискорився на тлі переходу Беньяміна Шешко до Манчестер Юнайтед.

Челсі, Наполі чи Саудівська Аравія: де продовжить кар'єру Гарначо?

21-річний аргентинець чітко дав зрозуміти, що хоче перейти виключно до Челсі та впевнений, що трансфер відбудеться. Гарначо не брав участі в передсезонній підготовці "червоних дияволів", оскільки тренер Рубен Аморім виключив його з планів команди після конфлікту в травні, коли гравець публічно розкритикував рішення залишити його на лаві запасних у фіналі Ліги Європи.

За інформацією джерел, Манчестер Юнайтед готовий відпустити Гарначо за суму близько £40–50 млн, хоча Челсі сподіваються знизити ціну до £30 млн.

Минулого сезону Алехандро Гарначо відіграв за МЮ 58 матчів, забив 11 голів та віддав 10 результативних передач.