Після чуток про трансфер остаточна доля данця поки що не вирішена.

Після нещодавньої інформації про те, що Манчестер Юнайтед готовий продати Расмуса Гойлунна за близько 30 мільйонів фунтів, англійський клуб, схоже, розглядає ще один варіант розвитку подій. Як повідомляє Фабріціо Романо, манкуніанці назвали орієнтовні умови потенційної оренди данського нападника — і це далеко не бюджетне рішення.

За даними джерела, оренда 22-річного гравця на один сезон може коштувати 6 мільйонів євро, при цьому орендатори мають взяти на себе повну виплату його зарплати. Згідно з оцінками, йдеться приблизно про 4 мільйони євро. Поки невідомо, чи йдеться про обов’язкову опцію викупу чи лише право.

Водночас остаточне рішення залишається за самим Гойлунном. Форвард, який минулого сезону провів 52 матчі та забив 10 голів, досі сподівається поборотися за місце у старті Юнайтед. Проте перехід Беньяміна Шешко може вплинути на його позицію в команді.

Таким чином, ситуація навколо Хойлунна залишається відкритою: Юнайтед окреслює різні сценарії, тоді як Мілан продовжує тримати руку на пульсі — хоча потенційна угода і виглядає непростою з фінансової точки зору.