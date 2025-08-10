Англія

"Чорні коти" безкоштовно посилилися Артуром Масуаку.

Лівий захисник Артур Масуаку підписав контракт із Сандерлендом, передає офіційний сайт клубу.

Договір про співпрацю з 31-річним конголезцем розраховано до кінця червня 2027 року. Свій колишній клуб, а саме Бешикташ, гравець залишив на правах вільного агента.

У серпні 2022 року стамбульці орендували Масуаку у Вест Гем Юнайтед, а в липні 2023 виклали за нього 2 млн євро. На рахунку Артура три гола й 18 асистів у 108-ми матчах за "чорно-білих", з яким він виграв Кубок і Суперкубок Туреччини.

За "молотобійців" фланговий оборонець провів 128 поєдинків (2016-2022), відзначившись двома результативними ударами й десятьма гольовими передачами. Раніше конголезець також виступав за Олімпіакос і рідний для нього Валансьєн.

У 36-ти матчах за збірну ДР Конго Масуаку записав на свій рахунок три гола й два асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сандерленд працює над трансфером оборонця Хетафе.