Англія

Захисник збірної Парагваю підписав контракт до 2029 року.

Омар Альдерете офіційно залишає Хетафе та продовжить кар’єру в англійському Сандерленді. Сума трансферу становить 12 мільйонів євро плюс ще 1 мільйон у вигляді бонусів. Парагвайський центральний захисник підписав угоду з новим клубом до 2029 року, виконавши давнє бажання виступати в Прем’єр-лізі.

Альдерете перейшов до Хетафе два роки тому з берлінської Герти після оренди. За цей час він провів майже 100 матчів, ставши одним із найстабільніших центрбеків Ла Ліги та ключовою фігурою в схемі Хосе Бордаласа. Минулого сезону він виходив у стартовому складі 35 разів.

Переїзд до Англії відбувається в рік чемпіонату світу, і футболісту доведеться швидко адаптуватися до нового чемпіонату, в якому він ще не грав. Як неодноразово наголошував його агент, виступи в Прем’єр-лізі були метою Альдерете з початку кар’єри.

Для Хетафе цей трансфер означає необхідність термінового пошуку якісного центрального захисника, який зможе закрити позицію та зберегти міцність оборони команди.