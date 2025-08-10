Англія

На іспанського півзахисника претендує Реал, а його ринкова вартість сягає 110 мільйонів євро.

Чинний володар Золотого м’яча Родрі поки не визначився зі своїм майбутнім у Манчестер Сіті.

Чинний контракт 29-річного опорного півзахисника діє до 30 червня 2027 року, але, попри пропозицію клубу щодо продовження угоди, футболіст ще не дав остаточної відповіді.

Інтерес до гравця проявляє мадридський Реал, який готовий розглянути можливість підписання Родрі вже цього літа. Досвідчений хавбек має значний досвід виступів на найвищому рівні та залишається ключовою фігурою як у клубі, так і в збірній Іспанії.

За даними Transfermarkt, вартість Родрі оцінюється у 110 мільйонів євро.

Минулого сезону Родрі провів лише вісім матчів, у яких відзначився одним асистом. Він пропустив більшу частину сезону через серйозну травму.