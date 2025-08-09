Іспанець вибув на місяць через нову травму.
Родрі та Хосеп Гвардіола, Getty Images
09 серпня 2025, 11:48
Півзахисник Манчестер Сіті Родрі не зможе допомогти своїй команді на старті нового сезону в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Sky Sports.
За словами наставника "містян" Хосепа Гвардіоли, у 29-річного іспанця пошкодження паху після матчу проти Аль-Хіляля на минулому КЧС-2025. Він буде недоступний як мінімум до середини вересня.
Нагадаємо, Родрі лише у травні відновився після серйозної травми коліна, через що пропустив практично весь минулий сезон.
Раніше була інформація, що у послугах Родрі зацікавлений мадридський Реал, а Сіті має намір продовжити контракт зі своїм ключовим гравцем.