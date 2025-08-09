Англія

Іспанець вибув на місяць через нову травму.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі не зможе допомогти своїй команді на старті нового сезону в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Sky Sports.

За словами наставника "містян" Хосепа Гвардіоли, у 29-річного іспанця пошкодження паху після матчу проти Аль-Хіляля на минулому КЧС-2025. Він буде недоступний як мінімум до середини вересня.

Нагадаємо, Родрі лише у травні відновився після серйозної травми коліна, через що пропустив практично весь минулий сезон.

Раніше була інформація, що у послугах Родрі зацікавлений мадридський Реал, а Сіті має намір продовжити контракт зі своїм ключовим гравцем.