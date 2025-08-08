Іспанія

"Вершкові" шукають заміну бразильському вінгеру.

Головний тренер мадридського Реала Хаби Алонсо попросив у керівництва "вершкових" двох футболістів на випадок можливого відходу крайнього нападника Родріго Гоеса з клубу. Інтерес до бразильського вінгера проявляють Ліверпуль і ПСЖ. Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, одним із цих гравців є правий нападник Франко Мастантуоно, якого Королівський клуб придбав цього літа. Крім того, іспанський спеціаліст зацікавлений у переході вінгера ПСЖ Бредлі Барколя в Реал.

У минулому сезоні Барколя взяв участь у 64 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився 21 голом і 21 результативною передачею. Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до літа 2028 року. За інформацією, представленою на порталі Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить €70 млн.

