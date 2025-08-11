Англія

18-річний півзахисник продовжив угоду з клубом та проведе сезон в оренді у Рейнджерс.

Тоттенгем офіційно оголосив про підписання нового довгострокового контракту з атакувальним півзахисником Майкі Муром, якому сьогодні виповнилося 18 років.

Поточний сезон-2025/26 футболіст проведе в оренді у шотландському клубі Рейнджерс.

Мур приєднався до академії Тоттенгема у семирічному віці та поступово пройшов усі молодіжні команди клубу. У сезоні-2022/23 він регулярно грав за команду U-18.

Свої перші хвилини в основі Мур отримав у травні 2024 року в матчі проти Манчестер Сіті, а перший гол у професійній кар’єрі забив у січні цього року в поєдинку Ліги Європи проти Ельфсборга. На цей момент він провів 21 матч за першу команду в усіх турнірах.

На міжнародному рівні Майкі Мур виступає за молодіжні команди збірної Англії, пройшовши етапи від U-17 до U-19.