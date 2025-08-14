Англія

Турецький клуб готовий розглядати пропозиції від 20 мільйонів євро за українського оборонця.

Борнмут проявляє серйозний інтерес до центрального захисника Трабзонспора Арсенія Батагова, повідомляє TrabzonHub.

Керівництво турецького клубу відкрите до переговорів, але не планує розглядати пропозиції, сума яких буде меншою за 20 мільйонів євро.

Минулого сезону 23-річний Батагов провів 23 матчі на клубному рівні, забив два голи та зробив один асист. У складі молодіжної збірної України U-21 він зіграв 39 поєдинків.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор вже відхилив дві пропозиції від Лаціо, а також інтерес з боку Ноттінгем Форест.