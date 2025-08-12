Англія

Гравець подякував колишньому клубу.

Захисник збірної України Ілля Забарний звернувся до Борнмута, з якого, ймовірно, перейде до ПСЖ.

"Це була подорож, яка змінила мене шлях, наповнений викликами, перемогами, поразками, вірою та безмежною відданістю. Зустрів неймовірно щирих, чудових людей. Люди, які стали більше, ніж просто командою. Ми пройшли цей шлях разом, і це найбільша цінність.

Я глибоко вдячний всім, хто був поруч у найяскравіші та найтемніші моменти. Це не просто досвід. Це історія. Це спогад. І я радий, що мав честь пройти його разом з вами.

Я вдячний всім, хто був поряд за вашу віру, за вашу підтримку, за чесність, за дружбу, за ваш професіоналізм.

Особлива подяка керівництву клубу за підтримку, довіру та можливість розвиватися. Для створення умов, в яких команда могла б працювати, розвиватися та досягати результатів.

Усім співробітникам дякуємо за вашу неймовірну доброту, турботу та повагу у будь-якій ситуації. Ваше тепло робило кожен день тут кращим і яскравішим.

Нашим шанувальникам дякуємо за вашу любов та вашу непохитну підтримку, як на полі, так і за його межами. Ваші голоси, ваша енергія та пісня, яку ви створили і співали для мене, залишаться зі мною назавжди.

І хоча ця глава добігла кінця, мої побажання родині Борнмута не мають меж. Нехай буде успіх у всьому, що ви збираєтесь робити. Нехай у вашому серці буде любов, ясність у думках, а в очах вогонь", — написав Забарний в Інстаграм.

Раніше була інформація, що сума трансферу українського центрбека з Борнмута до ПСЖ складе 63 млн євро, а ще три мільйони євро передбачені у якості бонусів. Сам Забарний, як пишуть ЗМІ, зароблятиме 4,5 млн євро за сезон.