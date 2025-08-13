Англія

Швидко зорієнтувались на трансферному ринку.

Англійський Борнмут у цьогорічному міжсезонні поніс шалені кадрові втрати в обороні, оскільки клуб залишили Мілош Керкез, Дін Гюйсен та Ілля Забарний, які перебрались до Ліверпуля, мадридського Реала та французького Парі Сен-Жермен відповідно.

А отже поновлення кадрової спроможності стало для "вишень" нагальним питанням за час, що залишився до початку нової кампанії.

Звідси й настільки швидке оформлення трансферу центрального захисника французького Лілля Бафоде Діакіте.

24-річний виконавець провів лише три сезони в складі "догів" після трансферу за 3 млн євро влітку 2022 року, тоді як зараз Борнмут виклав за нього всі 40 млн євро.

Контракт підписано строком до 2030 року.

Діакіте в минулому сезоні провів 48 матчів, забив чотири голи та віддав один гольовий пас.