Єгор Твердохліб потрапив у шортлист клубів із Чемпіоншипу.

24-річний атакувальний півзахисник Кривбасу Єгор Твердохліб потрапив до сфери інтересів кількох європейських клубів. Як повідомляє журналіст Піт О'Рурк, гравця уважно моніторять Лестер та Норвіч, які виступають у Чемпіоншипі.

Окрім англійських клубів, за Твердохлібом також стежать Аугсбург із Бундесліги та турецький Еюпспор, який активно підсилює склад перед новим сезоном. Інтерес до українця зростає на фоні його впевненої гри за Кривбас у минулому сезоні.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість Твердохліба становить 1,5 мільйона євро.

Минулого сезону в УПЛ півзахисник став найрезультативнішим гравцем Кривбасу, відзначившись 14 голами та 2 асистами у 24 матчах.