Англія

Клуби продовжують переговори щодо майбутнього бразильського вінгера.

Манчестер Сіті відмовився продавати 21-річного крайнього нападника Савіньйо в Тоттенгем за €70 млн, повідомляє Globo.

За даними джерела, перемовини між сторонами щодо майбутнього бразильця тривають.

Савіньйо приєднався до Манчестер Сіті влітку 2024 року. За цей час він провів 48 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та зробив 13 гольових передач.

Контракт футболіста з клубом чинний до літа 2029 року. Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у €50 млн.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем готовий запропонувати 45-50 млн фунтів за Езе.