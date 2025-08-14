Англія

Крістал Пелес оцінює півзахисника у понад 67 млн фунтів згідно з клаусулою.

Тоттенгем планує зробити офіційну пропозицію щодо трансферу 27-річного півзахисника Еберечі Езе, повідомляє The Times.

У контракті футболіста з Крістал Пелес прописана сума відступних — 60 млн фунтів плюс 7,5 млн бонусами. Однак "шпори" хочуть домовитися про перехід за нижчу суму та готові запропонувати від 45 до 50 млн фунтів.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Езе проявляє і Арсенал.

Минулого сезону АПЛ англієць провів 34 матчі, забив 8 голів і зробив 8 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Крістал Пелес хоче підписати Елліотта.