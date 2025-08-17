Англія

Український хавбек розпочне новий сезон із перших хвилин на полі.

Сьогодні, 17 серпня, відбудеться матч стартового туру АПЛ, у якому Брентфорд у гостях зіграє проти Ноттінгем Форест.

У стартовому складі команди Кейта Ендрюса вийде український півзахисник Єгор Ярмолюк.

Брентфорд: Келлехер — Генрі, ван ден Берг, Коллінз, Кайоде — Ярмолюк, Єнсен — Карвалью, Міламбо, Льюїс-Поттер — Тьяго.

Минулого сезону 21-річний українець провів 35 матчів, у яких отримав шість жовтих карток.

Нагадаємо, матч Ноттінгем Форест — Брентфорд розпочнеться о 16:00 за Києвом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.