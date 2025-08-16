Нападник приєднався з Борнмута та уклав контракт до 2030 року

Брентфорд офіційно оголосив про підписання нападника Данго Уаттара з Борнмута. Контракт 22-річного футболіста розрахований до літа 2030 року з опцією продовження. Сума трансферу склала 42 мільйони євро.

Минулого сезону Уаттара провів 37 матчів за Борнмут у всіх турнірах, у яких забив 9 голів і віддав 4 результативні передачі.
Це вже другий гучний трансфер Брентфорда цього літа після повернення Айвана Тоні до основної обойми.