Англія

Данго Уаттара перейшов до "бджол" за 42 мільйони євро.

Нападник приєднався з Борнмута та уклав контракт до 2030 року

Брентфорд офіційно оголосив про підписання нападника Данго Уаттара з Борнмута. Контракт 22-річного футболіста розрахований до літа 2030 року з опцією продовження. Сума трансферу склала 42 мільйони євро.

Adding to our attack 💫



Welcome to Brentford, Dango Ouattara ❤️🐝 pic.twitter.com/Loy2WHfcim — Brentford FC (@BrentfordFC) August 16, 2025

Минулого сезону Уаттара провів 37 матчів за Борнмут у всіх турнірах, у яких забив 9 голів і віддав 4 результативні передачі.

Це вже другий гучний трансфер Брентфорда цього літа після повернення Айвана Тоні до основної обойми.