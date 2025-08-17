Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та лондонський Арсенал.

Манчестер Юнайтед та лондонський Арсенал зіграють на Олд Траффорд у першому турі англійської Прем'єр-ліги.

Рубен Аморім вирішив використати з перших хвилин Баїндира в рамці воріт, тоді як де Лігт гратиме в трійці в центрі захисту, Далот та Доргу розташуються на флангах, а Кунья розташується під Мбемо в атаці.

Мікель Артета залучив до стартового складу Калафіорі на лівий фланг оборони, тоді як Субіменді гратиме в центрі поля, Дьокереш очолить атаку.

Манчестер Юнайтед: Баїндир — Йоро, де Лігт, Шоу — Далот, Каземіро, Фернандеш, Доргу — Маунт, Кунья — Мбемо.

Запасні: Гітон, Фредріксон, Гевен, Магвайр, Мейну, Угарте, Діалло, Шешко, Зікрзе.



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Ківьор, Калафіорі — Едегор, Субіменді, Райс — Сака, Дьокереш, Мартінеллі.

Запасні: Аррісабалага, Москера, Льюїс-Скеллі, Меріно, Нванері, Троссар, Мадуеке, Гаверц.



Гра Манчестер Юнайтед — Арсенал почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.