Повернення хавбека до АПЛ наближається.

Конор Галлагер, англійський хавбек, який нині виступає за Атлетіко, може повернутися до Англії.

За інформацією Fichajes, лондонський Тоттенгем зацікавлений у трансфері 25-річного гравця й готовий викласти 50 мільйонів євро.

Галлагер має досвід гри в Прем’єр-лізі за Челсі, а до Атлетіко приєднався в серпні минулого року, уклавши п’ятирічний контракт.

За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість хавбека становить 40 мільйонів євро.

